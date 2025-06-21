Михаил Дегтярев: «В мировом спорте без России, как и других держав, не может быть честных медалей и чемпионов»

Благодарен партнерам за поддержку, за принципиальную позицию. Отдельная благодарность главе МИД Венгрии Петеру Сийярто, с которым я встретился уже не первый раз в этом году. В наши дни Будапешт стал примером того, как можно строить спортивную политику, где уважают правила и традиции, а не идут на поводу у конъюнктуры. Отстаивать олимпийские принципы будем вместе", — написал Дегтярев в своем телеграм-канале.