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Погачар в четвертый раз выиграл веломногодневку «Тур де Франс»

Россиянин Александр Власов занял 27-е место.

Источник: AP 2024

ПАРИЖ, 27 июля. /ТАСС/. Словенский велогонщик Тадей Погачар стал победителем многодневной гонки «Тур де Франс». Последний, 21-й этап прошел в воскресенье и завершился на Елисейских Полях в Париже.

Второе место в общем зачете занял датчанин Йонас Вингегор, третьим стал представитель Германии Флориан Липовиц. Россиянин Александр Власов показал 27-й результат.

Погачар, представляющий команду UAE Team Emirates, стал победителем генеральной классификации в четвертый раз в карьере. Ранее словенец выигрывал веломногодневку в 2020, 2021 и 2024 годах. В прошлом году гонщик одержал победу на «Джиро д’Италия».