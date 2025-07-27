Погачар в четвертый раз выиграл веломногодневку «Тур де Франс»

Погачар, представляющий команду UAE Team Emirates, стал победителем генеральной классификации в четвертый раз в карьере. Ранее словенец выигрывал веломногодневку в 2020, 2021 и 2024 годах. В прошлом году гонщик одержал победу на «Джиро д’Италия».