Белорус Тишков выиграл многодневную велогонку в Китае

Участие в проходившей с 7 по 10 августа многодневке приняли 100 велосипедистов. Представитель китайской команды Li Ning Star Тишков стал лучшим на стартовом этапе, занял пятое место на третьем этапе, а также финишировал в общей группе на втором и четвертом этапах. Роман первенствовал в генеральной классификации, опередив Омера Гольдштейна из Израиля на четыре секунды.