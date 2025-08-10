Белорус Тишков выиграл многодневную велогонку в Китае

Участие в проходившей с 7 по 10 августа многодневке приняли 100 велосипедистов. Представитель китайской команды Li Ning Star Тишков стал лучшим на стартовом этапе, занял пятое место на третьем этапе, а также финишировал в общей группе на втором и четвертом этапах. Роман первенствовал в генеральной классификации, опередив Омера Гольдштейна из Израиля на четыре секунды.
Для белорусских гонщиков эта победа стала первой на таком уровне с 2018 года. Также на Trans-Himalaya Cycling Race 2025 выступили наши Денис Марчук и Евгений Соболь.