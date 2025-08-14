Велогонщица Лысенко возглавила мировой рейтинг в спринте

Лысенко 22 года, в марте она стала серебряным призером этапа Кубка наций по велоспорту на треке в спринте. В декабре 2024 года спортсменка стала победительницей общего спринтерского зачета Лиги чемпионов по велоспорту на треке, выступая в нейтральном статусе. На чемпионате Европы 2025 года она выиграла бронзу в спринте.