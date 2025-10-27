Бывшая фигуристка взяла медаль на ЧМ по велотреку. Половина сборной — в больнице

На удивление, российский велотрек, на который редко обращают внимание (и в стране всего три современных объекта для тренировок), весьма успешный вид спорта. Россияне регулярно берут в нем медали Олимпиад и чемпионатов мира, в 2024-м Яна Бурлакова стала чемпионкой мира. Не стал исключением и прошедший
Велосамострел
На чемпионат мира от России отправились пять человек — Алина Лысенко, Екатерина Евланова (обе — команда «Марафон-Тула»), Яна Бурлакова («Мангазея — Московский спорт»), Валерия Валгонен («Локосфинкс») и Никита Кирильцев (команда Москвы). Особенно любопытна судьба Лысенко — до 15 лет она занималась фигурным катанием и на небольших турнирах в Москве даже обыгрывала Александру Трусову и Алену Косторную. Однако к 15 годам поняла, что желание заниматься пропало, и ушла из группы Марии Бутырской.
И вот в свои 22, всего через шесть лет после занятий велоспортом, Алина приехала завоевывать медали чемпионата мира. А Бурлакова — отстаивать звание чемпионки мира 2024 года.
Главный тренер сборной России по велоспорту на треке Андрей Кубеев в разговоре с российскими журналистами оценил турнир двояко.
— Чемпионат оставил смешанные чувства. С одной стороны — буквально вырванные пьедесталы у Бурлаковой и Лысенко. Результат обеих — это огромная работа и проявленный характер в самый ответственный момент. С другой стороны, не обошлось без неприятных инцидентов в виде падений Валерии Валгонен и Никиты Кирильцева. Здоровья и скорейшего восстановления им.
В целом хочу отметить очень достойное выступление всех спортсменов. Четверо из пяти впервые выступали на соревнованиях такого уровня. Уровень их физической подготовки уже позволяет конкурировать с лучшими велосипедистами мира. Чемпионат выдался эмоциональным и ярким — именно таким, каким и должен быть главный старт сезона, — сказал Кубеев.
Действительно, два из пяти представителей сборной России в первый же день турнира оказались в больнице. Это был вообще черный день русского велоспорта. Сначала Никита Кирильцев в полуфинале кейрина зацепился колесом за соперника, упал, ударился головой так, что раскроило шлем, — и вынужден был сняться с остальных дисциплин турнира из-за сотрясения мозга.
Следующим произошел завал в женской гонке на выбывание — и по злой иронии судьбы снова участницей стала россиянка Валерия Валгонен. Она и вовсе сломала ключицу. Причем Валгонен рассчитывала на борьбу за медали в совершенно других видах, а выбывание катала скорее для разогрева.
Это странное самопожертвование россиян на второй день чемпионата тоже нуждается в рефлексии — что надо не только, как у нас любят, «биться до последнего» и «рвать жилы», но и уметь распределить нагрузку и запасаться спортивной мудростью.
Две медали — это много или мало?
Серебро Бурлаковой в гите на 1000 метров (велогонщицы едут по очереди дистанцию на время) и бронза Лысенко в спринте (дуэль на короткой дистанции по системе плей-офф) оставили приятное послевкусие от чемпионата, но все же в спорте золото ценится в разы сильнее.
В 2024 году Бурлакова была именно чемпионкой мира — хотя мы понимаем, что турниры в олимпийский год совсем другие. Но втайне и от Лысенко хотелось попадания в финал спринта — японка Сато казалась проходимой соперницей. На деле японка не только завоевала серебро в спринте, но под занавес чемпионата еще и выиграла кейрин. Где у Лысенко не получилось совсем. С другой стороны, в спринте в битве за бронзу она обыграла принципиальную соперницу Бурлакову, которую обыгрывала редко, — а после финиша они проехали часть круга почета, взявшись за руки. Красивая история.
— Это моя первая медаль чемпионата мира и в первую очередь хочу поблагодарить всех за поддержку — тренера, семью, механиков, медиков и мою команду. Медали безусловно рада, сезон долгий, насыщенный, все лето была в разъездах по гонкам. Но, несмотря на накопленную усталость, к финалу в три заезда была готова. Возможно кому-то показалось, что я выглядела расслабленной перед третьим туром, но это мой способ настраиваться. Полностью отключаю эмоции, не загоняю себя, не накручиваю. В этом состоянии и выходила на старт.
Держим связь с Лерой Валгонен, переживаем из-за ее травмы. Плакали вместе: я в гостинице, она в больнице. Надеюсь, она восстановится как можно быстрее, — призналась Лысенко после финиша, не забыв подругу по сборной.
Яна Бурлакова вырвала серебро в гите на 1000 метров, выиграв очень плотную борьбу за серебро, — но великая нидерландка Хетти ван де Ваув показала результат аж на 1,7 секунды лучше.
Не в шахматы играем
Член президиума Федерации велоспорта России, генеральный менеджер команды «Марафон-Тула» Валерий Гриньковский оценил результат чемпионата как положительный.
— Считаю, что выступление в Чили более чем успешное для сборной России. В прошлом году единственным представителем была Яна Бурлакова, теперь уже пять человек — и две медали. Особенно ценна бронза Алины Лысенко в олимпийском виде, спринте. Яна тоже подтвердила свой высокий уровень подготовки. Да, в прошлом году выиграла, а теперь серебро — но это нормальное явление, нельзя побеждать везде и всегда.
После долгого отсутствия соревновательной практики наши гонщики показали, что достаточно эффективно готовятся и конкурентоспособны на мировом уровне. Конечно, можем лучше — будем работать, у нас есть время на подготовку по ходу олимпийского цикла.
Падения Никиты Кирильцева и Валерии Валгонен… Велоспорт вообще довольно экстремальный вид, такие случаи бывают. Прежде всего хочется пожелать здоровья нашим спортсменам. Не в шахматы играем, да. Надо к этому спокойно относиться. Могли ли они поберечь себя? Тогда это не были бы российские велогонщики, которые полностью отдают себя главной цели, то есть стремлению к победе — заключил Гриньковский.
Пожалуй, результаты этого чемпионата доказывают — сложно прыгнуть выше головы, когда на всю страну всего три крытых трека — в Москве, Питере и Омске. И это повод задуматься уже на уровне Минспорта — не стоит ли нам вложиться в вид спорта, где разыгрываются 22 комплекта олимпийских медалей и есть фундамент для побед.
Дмитрий Кузнецов