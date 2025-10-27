Бывшая фигуристка взяла медаль на ЧМ по велотреку. Половина сборной — в больнице

В 2024 году Бурлакова была именно чемпионкой мира — хотя мы понимаем, что турниры в олимпийский год совсем другие. Но втайне и от Лысенко хотелось попадания в финал спринта — японка Сато казалась проходимой соперницей. На деле японка не только завоевала серебро в спринте, но под занавес чемпионата еще и выиграла кейрин. Где у Лысенко не получилось совсем. С другой стороны, в спринте в битве за бронзу она обыграла принципиальную соперницу Бурлакову, которую обыгрывала редко, — а после финиша они проехали часть круга почета, взявшись за руки. Красивая история.