Российские велогонщики не смогли вылететь на этап Кубка мира

ТАСС, 28 февраля. Российские спортсмены не сумели вылететь на этап Кубка мира по велотреку в австралийском Перте. Об этом в своем Telegram-канале сообщила велогонщица Алина Лысенко.
«У нас был рейс до Дубая, но улететь мы не смогли по известным всем причинам. Сейчас мы едем в другой аэропорт и постараемся улететь в Бангкок, надеюсь, все получится», — написала Лысенко.
Этап Кубка мира пройдет с 6 по 8 марта в австралийском Перте. Ранее старший тренер сборной России по велотреку Владимир Хозов рассказал ТАСС, что на этап заявлены Алина Лысенко, Екатерина Евланова, Никита Кирильцев и Никита Калачник.
Ранее США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от Ирана ракетной и ядерной угрозами.
Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции. Сообщалось о пусках ракет и беспилотников со стороны Ирана, сирены воздушной тревоги прозвучали в районе Тель-Авива. По данным агентства Mehr, ударам также подверглись военные базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.
Страны региона закрывают свое воздушное пространство, авиакомпании приостанавливают рейсы.