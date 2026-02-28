Российские велогонщики вылетят на этап Кубка мира в субботу

«После того, как наш рейс в Дубай отменили в связи с нештатной ситуацией, мы вернулись обратно на трек в Крылатское и одновременно стали искать варианты все-таки вылететь в Австралию, но другим маршрутом. Очень тяжело с билетами, хотим раздробить группу на две части, чтобы спортсмены вылетели в первую очередь с минимальным багажом. Нашли четыре билета на рейс до Бангкока на 21:35. Теперь самое главное, успеть к самолету. А остальной багаж полетит с нами позже, как будет возможность», — сказал Кирильцев.