Российские велогонщики вылетят на этап Кубка мира в субботу

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены отправятся на этап Кубка мира по велотреку в австралийском Перте в субботу через Бангкок из московского аэропорта Шереметьево. Об этом ТАСС сообщил тренер сборной Владимир Кирильцев.
Ранее велогонщица Алина Лысенко в своем Telegram-канале сообщила, что спортсмены должны были лететь на турнир через Дубай, их рейс был отменен.
«После того, как наш рейс в Дубай отменили в связи с нештатной ситуацией, мы вернулись обратно на трек в Крылатское и одновременно стали искать варианты все-таки вылететь в Австралию, но другим маршрутом. Очень тяжело с билетами, хотим раздробить группу на две части, чтобы спортсмены вылетели в первую очередь с минимальным багажом. Нашли четыре билета на рейс до Бангкока на 21:35. Теперь самое главное, успеть к самолету. А остальной багаж полетит с нами позже, как будет возможность», — сказал Кирильцев.
Ранее старший тренер сборной России по велотреку Владимир Хозов рассказал ТАСС, что на этап заявлены Лысенко, Екатерина Евланова, Никита Кирильцев и Никита Калачник.
