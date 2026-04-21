Сиенко выдвинули на пост президента Федерации велосипедного спорта России

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Предприниматель Олег Сиенко выдвинут на пост президента Федерации велосипедного спорта России (ФВСР), сообщил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев в Telegram-канале.
Сиенко сменит на посту Юрия Кучерявого, который с ноября 2024 года занимал пост главы федерации.
«Минспорт поддерживает его кандидатуру. Мы встречались с Олегом Викторовичем, обсуждали развитие велоспорта в нашей стране. Он обладает всеми качествами, необходимыми для того, чтобы возглавить федерацию и улучшить результаты работы. Он профессиональный управленец с соответствующим образованием и опытом руководства крупнейшими предприятиями на протяжении 35 лет», — сообщил Дегтярев.
«При этом Олег Сиенко искренне любит велоспорт, имеет звание мастера спорта международного класса, а также в прошлом уже возглавлял федерацию, хорошо знает специфику вида спорта и организации, на пост руководителя которой баллотируется», — отметил министр.
Сиенко 60 лет. Он занимал пост главы ФВСР с 2008 по 2010 год и является почетным президентом организации.