«Не сегодня, так завтра решение о флаге и гимне будет принято»

В мае в Федерации велоспорта России во второй раз за два с половиной года сменилось руководство. Ее президентом стал Олег Сиенко, возглавлявший данную организацию в 2008—2010 годах. А должность первого вице-президента занял легендарный велогонщик, трехкратный олимпийский чемпион Вячеслав Екимов, работавший президентом федерации в 2016—2023 годах.
В интервью «Известиям» Екимов оценил организацию прошедшего в Казани чемпионата России по велоспорту на шоссе, рассказал о целях нового руководства федерации и оценил шансы на скорый допуск спортсменов до международных соревнований с флагом и гимном.
«Казань — спортивная столица России»
— Как вам организация чемпионата России в Казани?
— Всё отлично. Казань — прекрасный город, спортивная столица России. На мой взгляд, соревнование было прекрасно организовано. Думаю, гонщики тоже в восторге. Были красивые для гонки места как в самом центре Казани, где в последние дни чемпионата проводились групповые гонки, так и в Иннополисе, где вначале проходили гонки с раздельным стартом. И трассы очень хорошие.
— Изначально этот чемпионат должен был проводить Нижний Новгород, но за несколько месяцев до старта его перенесли в Казань, которая второй раз приняла турнир. Почему понадобилось менять место проведения?
— Мы, конечно, должны менять города проведения турниров такого уровня. Но тут нужно учитывать не только фактор гостеприимности, но и сложности трассы. В чемпионате страны должна быть тяжелая трасса. Если она будет только равнинной, то это не то, что нужно нашим лучшим велогонщикам. А в Казани идеальные условия, идеальная трасса. Еще и в дни чемпионата была хорошая погода — жарковато, но в целом идеальные условия для хороших гонок. В общем, лучше только в Москве, в Крылатском, но это вообще объект № 1 в нашей стране и уникальный в мире.
— Чем?
— Нигде внутри города нет 13-километровой трассы, независимой ни от чего и ни от кого. И трасса в Крылатском привлекательна тем, что удобна для универсальных гонщиков — для тех, кто и финишировать должен хорошо, и в гору ехать обязан неплохо. Идеальная трасса для соревнований. Но мы при этом не можем зацикливаться на Москве и проводить только там большие старты — нужно популяризировать велоспорт в регионах. И Казань показывает, что такое возможно.
— В мае вы вернулись в руководство федерации. Какие основные задачи перед вами стоят?
— Есть огромное желание сделать то, что не получилось, когда я возглавлял федерацию в качестве президента. А именно — начать развивать наш вид спорта на региональном уровне. Проводить соревнования в федеральных округах — первенства, кубки и чемпионаты федеральных округов. Так, чтобы у нас «заиграли» регионы, и оттуда наверх стало выходить как можно больше талантливых спортсменов. А то у нас заканчивается скамейка запасных. Если говорить о сборной страны, то сейчас ребят, которых можно просмотреть и привлечь, осталось, как бизонов в Беловежской пуще, — человек 40−50, не больше. Это очень мало. База должна быть такой, как была в Советском Союзе.
— Сколько?
— В основе должно быть не меньше 300 гонщиков по всем дисциплинам, чтобы их просматривать и выбирать лучших. В маунтинбайке и BMX у нас есть достаточно человек, а вот в шоссейном велоспорте беда. И на треке тоже не очень хорошо, потому что объектов не хватает по стране. У нас всего три трека, где можно круглогодично тренироваться, — Москва, Омск и Санкт-Петербург. И мы озабочены строительством новых треков, новых трасс для фристайла и других объектов — здесь очень большая работа необходима.
— Есть подвижки в этом направлении?
— Недавно президент нашей федерации Олег Викторович Сиенко подписал с губернатором Ульяновской области соглашение о развитии велоспорта в регионе. Сейчас готовится аналогичное соглашение с Омской областью. И так, потихоньку, мы рассчитываем совместными усилиями с местными властями развивать региональный спорт, в том числе его инфраструктуру.
«Хорошо, что в Прибалтике нет подобных соревнований по велоспорту»
— Еще при вашем президентстве в 2023 году велогонщиков начали допускать в нейтральном статусе до международных соревнований, они стали одними из первых россиян, в отношении кого ослабили санкции. Насколько сейчас можно ожидать скорого допуска под российским флагом?
— Движение в эту сторону уже началось со стороны Международного союза велосипедистов. Эта организация всегда находилась в промежуточном положении. Не занимала максимально жесткую позицию с флагом и гимном, как сейчас во многих других видах спорта, но и не придерживалась самого строгого подхода, как в легкой атлетике, где россиян пока не хотят допускать даже в нейтральном статусе.
— Когда перед Олимпиадой-2024 в Париже у российских велогонщиков был нейтральный статус, они не смогли туда отобраться, так как не доехали до отборочного соревнования в Шотландии, куда им просто не одобрили визы. Подобные проблемы могут коснуться сейчас спортсменов вашей федерации?
— С визам беда продолжается. Их дают крайне неохотно, в самый последний момент. И ты сидишь до последнего, не понимая, получишь визу или нет, покупать билеты или нет. А если их покупаешь в последний момент, то они уже стоят в три раза дороже, чем если делаешь это заранее. Подобные проблемы, конечно, сбивают ребят. Но, слава богу, сейчас доступ на международные соревнования есть. И есть шансы поучаствовать в отборе к Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе, который в некоторых дисциплинах уже идет. У сборной России есть неплохие шансы заработать достаточно очков, чтобы туда попасть.
Да, будут сложности с логистикой, но есть уверенность, что ребята попадут туда, где можно набрать необходимые очки. Наберут ли они их, попадут ли они на Олимпиаду, — это уже другой вопрос. Но возможность такая есть. Как член Международного союза велосипедистов, я знаю, о чем говорю. Уверен, что движение навстречу есть. Не сегодня, так завтра, решение о флаге и гимне будет принято. Дальше останутся вопросы с визами и финансированием этих поездок. Ведь в условиях, когда карточки заблокированы, те же гостиницы надо оплачивать наличными. Значит, нужно везти валюту. Если, к примеру, вы поедете в Прибалтику, у вас евро могут отобрать и просто не пропустят. Хорошо, что в Прибалтике нет подобных соревнований по велоспорту.
— А с поездкой в США на Олимпиаду в Лос-Анджелесе такие проблемы будут?
— Я думаю, не будут. И наш министр спорта Михаил Владимирович Дегтярев в этом уверен, и другие функционеры.
— На что может рассчитывать ваша федерация на Олимпиаде в Лос-Анджелесе, если максимально будет там представлена?
— Мы рассчитываем на медали. Понятно, что это не медали, в которых можно быть заранее уверенными. Но тем не менее рассматриваем трек, BMX-фристайл, причем и парк, и рейс. Наверно, в шоссе тоже какие-то надежды питаем. Есть ряд профессиональных гонщиков, выступающих на высоком уровне. Они в том числе ездят на «Тур де Франс». Надеемся на них. Ну и с маунтинбайком как получится.
Алексей Фомин