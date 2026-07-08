Да, будут сложности с логистикой, но есть уверенность, что ребята попадут туда, где можно набрать необходимые очки. Наберут ли они их, попадут ли они на Олимпиаду, — это уже другой вопрос. Но возможность такая есть. Как член Международного союза велосипедистов, я знаю, о чем говорю. Уверен, что движение навстречу есть. Не сегодня, так завтра, решение о флаге и гимне будет принято. Дальше останутся вопросы с визами и финансированием этих поездок. Ведь в условиях, когда карточки заблокированы, те же гостиницы надо оплачивать наличными. Значит, нужно везти валюту. Если, к примеру, вы поедете в Прибалтику, у вас евро могут отобрать и просто не пропустят. Хорошо, что в Прибалтике нет подобных соревнований по велоспорту.