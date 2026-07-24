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Погачар побил 29-летний рекорд на «Тур де Франс»

Словенский велогонщик установил новый рекорд по времени восхождения на подъем Альп-д’Юэз.

Источник: РБК Спорт

Словенский велогонщик из команды UAE Team Emirates — XRG Тадей Погачар на многодневке «Тур де Франс» установил новый рекорд по времени восхождения на подъем Альп-д’Юэз.

Погачар стал победителем 19-го этапа многодневки. Подъем высшей категории Альп-д’Юэз находится на финишном отрезке маршрута и является одним из самых известных в профессиональном велоспорте.

Погачар преодолел подъем за 35 минут 27 секунд. Словенец побил рекорд легендарного итальянца Марко Пантани (36,40), установленный в 1997 году.

«Тур де Франс» — одна из трех крупнейших велогонок наряду с «Джиро д’Италия» и «Вуэльта Испании».

Многодневка завершится в Париже 26 июля. Погачар сохраняет лидерство за два этапа до финиша, опережая более чем на семь минут ближайшего преследователя. Ранее словенец четыре раза побеждал в общем зачете (2020, 2021, 2024, 2025).