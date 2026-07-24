Погачар побил 29-летний рекорд на «Тур де Франс»

Многодневка завершится в Париже 26 июля. Погачар сохраняет лидерство за два этапа до финиша, опережая более чем на семь минут ближайшего преследователя. Ранее словенец четыре раза побеждал в общем зачете (2020, 2021, 2024, 2025).