Погачар в пятый раз выиграл «Тур де Франс», повторив рекорд велогонки

Погачару 27 лет. Прежде он становился победителем «Тур де Франс» в 2020, 2021, 2024 и 2025 годах. На счету словенца также победа в классификации «Джиро д’Италия» (2024) и бронзовая медаль Олимпиады 2021 года в Токио в групповой гонке.