Тадей Погачар пошел на опережение

Понятно, чего будут от него ждать на «Тур де Франс» 2027 года. Всем тем, кто вместе с Погачаром владеет рекордом по числу побед в многодневке, на момент пятой было либо под 30, либо немножко за 30. Дальше, как это обычно бывает в велоспорте, наступала пора постепенного или резкого карьерного заката. Погачару всего 27. Если он через год не станет единоличным рекордсменом, этому удивятся сильнее, чем резвости, с которой он взобрался на Альп-д’Юэз.