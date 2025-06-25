Кедрина одержала победу на юниорском Чемпионате Европы по прыжкам в воду

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Россиянка Александра Кедрина одержала победу на чемпионате Европы по прыжкам в воду среди юниоров, который проходит в Афинах.
Кедрина стала чемпионкой в прыжках с вышки в категории А, она показала результат 431,15 балла. Серебряную медаль завоевала еще одна россиянка — Виктория Казанцева (412,00 балла). Третье место заняла немка Жюль Леони Айзенберг (382,90).
Днем ранее Кедрина и Казанцева завоевали золото в синхронных прыжках с вышки. Также во вторник награду высшей пробы получил Егор Соболев, победивший на метровом трамплине в категории Б.
Ранее Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) обновила критерии допуска на международные соревнования в нейтральном статусе, открыв для россиян и белорусов возможность выступать на международных стартах по синхронному плаванию, а также в групповых дисциплинах в плавании и прыжках в воду.