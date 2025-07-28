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Россиянки Конаныхина и Кедрина вышли в финал синхронных прыжков с вышки на чемпионате мира

В квалификации они показали шестой результат.

Источник: Донат Сорокин/ТАСС

СИНГАПУР, 28 июля. /ТАСС/. Россиянки Александра Кедрина и Анна Конаныхина вышли в финальный этап прыжков с 10-метровой вышки на чемпионате мира по водным видам спорта. Соревнования проходят в Сингапуре.

По итогам квалификации Кедрина и Конаныхина показали шестой результат, набрав 280,62 балла. Лидерами предварительного этапа стали китаянки Чжан Миньцзе и Чэн Юси, набравшие 331,08 балла. Финалы пройдут позднее в понедельник.

Чемпионат мира завершится 3 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.