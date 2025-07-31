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Россиянка вышла в финал в прыжках в воду с вышки на ЧМ

Россиянка Беляева вышла в финал в прыжках в воду с вышки на чемпионате мира.

Источник: Спорт РИА Новости

СИНГАПУР, 31 июл — РИА Новости. Россиянка Екатерина Беляева вышла в финал в прыжках в воду с 10-метровой вышки на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

По итогам пяти прыжков 22-летняя спортсменка набрала 293,00 балла и с десятого места пробилась в финал. Лучший результат показала двукратная олимпийская чемпионка китаянка Чэнь Юйси (394,65). Россиянка Юлия Тимошинина (246,95) стала 16-й и не смогла выйти в решающий раунд.

Финал соревнований пройдет в четверг и начнется в 13:15 мск.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. В феврале 2023 года Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) перенесла турнир из Казани. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.