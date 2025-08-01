Шлейхер занял седьмое место на ЧМ в прыжках в воду с трехметрового трамплина

Шлейхеру 27 лет, он является двукратным победителем, четырежды серебряным и трижды бронзовым призером чемпионатов Европы. На его счету также золотая и серебряная медали Европейских игр 2015 года и Всемирной летней универсиады 2017 года. На турнире в Сингапуре Шлейхер в дуэте с Русланом Терновым стал серебряным призером в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки.