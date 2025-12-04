Украинка, принявшая российское гражданство, обзывала спортсменов из России — вот что она говорила в 2022 году

«Стоит отметить, что россиян всегда все недолюбливали, независимо от конфликта между Украиной и РФ. Все их недолюбливали, потому что смотришь на человека и понятно, что она какашка какая-то. Смотрит на тебя и вроде улыбается, а потом три шага делает и то тренеру, то своим типа “подружкам” начинает рассказывать, какой ты плохой. А потом ты начинаешь ее обыграть в каких-то дисциплинах, а она на тебя смотрит, словно ты у нее миллион украла», — сказала Лыскун в интервью, которое до сих пор доступно на украинском сайте и датировано 8 июля 2022 года.