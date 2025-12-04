Украинка, принявшая российское гражданство, обзывала спортсменов из России — вот что она говорила в 2022 году

В настоящее время Лыскун 23 года. София родилась в Луганске 7 февраля 2002 года.
Президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт в интервью украинским СМИ уже назвал поступок Лыскун предательством, а также отметил, что был очень неприятно удивлен, так как спортсменка выступала за сборную Украины и имела проукраинскую позицию.
В соцсетях обратили внимание на то, что в 2022 году Лыскун дала интервью украинскому сайту OBOZREVATEL, в котором некрасиво высказывалась про спортсменов из России.
«Стоит отметить, что россиян всегда все недолюбливали, независимо от конфликта между Украиной и РФ. Все их недолюбливали, потому что смотришь на человека и понятно, что она какашка какая-то. Смотрит на тебя и вроде улыбается, а потом три шага делает и то тренеру, то своим типа “подружкам” начинает рассказывать, какой ты плохой. А потом ты начинаешь ее обыграть в каких-то дисциплинах, а она на тебя смотрит, словно ты у нее миллион украла», — сказала Лыскун в интервью, которое до сих пор доступно на украинском сайте и датировано 8 июля 2022 года.
То интервью вышло под следующим заголовком — «Россиян всегда все недолюбливали»: чемпионка Европы рассказала, что без прыгунов РФ на соревнованиях стало легче.
В том же интервью Лыскун в числе прочего заявила, что никто из российских коллег не выражал сочувствия в связи с военным конфликтом на Украине: «Сочувствия?! Нет. Знаете, там зомбирование идет такое, что никто ничего не понимает. Никто даже поста никакого не написал. Там люди уже не могут ничего высказать».