Самая возрастная российская участница Олимпиад получила нейтральный статус

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Самая возрастная участница Олимпиад в истории советского и российского спорта Инесса Меркулова, специализирующаяся в выездке, стала обладательницей нейтрального статуса. Об этом свидетельствуют материалы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.
Меркулова, родившаяся в ноябре 1964 года, впервые приняла участие в олимпийском турнире по конному спорту, когда Игры проходили в Бразилии. В Рио-де-Жанейро она выступала, когда ей был 51 год. Второй Олимпиадой для нее стали Игры в Токио 2021 года, на которые она приехала в возрасте 56 лет. В Японии Меркулова заняла 31-е место в личном первенстве и 12-е — в составе команды Олимпийского комитета России.
Меркулова, продолжающая карьеру спортсменки, также является старшим тренером сборной России по выездке, она — член бюро Федерации конного спорта России, имеет судейскую аттестацию.
Нейтральный статус также получили всадницы Вероника Гагкуева, Евгения Иванова, Людмила Лысенко, Виктория Меркулова и Дарья Павлингер.
Всего по состоянию на 16 мая Международная федерация конного спорта (FEI) утвердила нейтральный статус 155 представителям российского конного спорта.
18 ноября 2023 года на заседании бюро FEI, проходившем в рамках генеральной ассамблеи организации в Мехико, было принято решение о необходимости изменения мер, введенных в отношении российских спортсменов, лошадей, официальных лиц, владельцев лошадей и персонала 2 марта 2022 года. Штаб-квартире FEI было поручено разработать критерии, позволяющие отдельным российским спортсменам, лошадям, официальным лицам