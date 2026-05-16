Самая возрастная российская участница Олимпиад получила нейтральный статус

Источник: Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Самая возрастная участница Олимпиад в истории советского и российского спорта Инесса Меркулова, специализирующаяся в выездке, стала обладательницей нейтрального статуса. Об этом свидетельствуют материалы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Меркулова, родившаяся в ноябре 1964 года, впервые приняла участие в олимпийском турнире по конному спорту, когда Игры проходили в Бразилии. В Рио-де-Жанейро она выступала, когда ей был 51 год. Второй Олимпиадой для нее стали Игры в Токио 2021 года, на которые она приехала в возрасте 56 лет. В Японии Меркулова заняла 31-е место в личном первенстве и 12-е — в составе команды Олимпийского комитета России.

Меркулова, продолжающая карьеру спортсменки, также является старшим тренером сборной России по выездке, она — член бюро Федерации конного спорта России, имеет судейскую аттестацию.

Нейтральный статус также получили всадницы Вероника Гагкуева, Евгения Иванова, Людмила Лысенко, Виктория Меркулова и Дарья Павлингер.

Всего по состоянию на 16 мая Международная федерация конного спорта (FEI) утвердила нейтральный статус 155 представителям российского конного спорта.

18 ноября 2023 года на заседании бюро FEI, проходившем в рамках генеральной ассамблеи организации в Мехико, было принято решение о необходимости изменения мер, введенных в отношении российских спортсменов, лошадей, официальных лиц, владельцев лошадей и персонала 2 марта 2022 года. Штаб-квартире FEI было поручено разработать критерии, позволяющие отдельным российским спортсменам, лошадям, официальным лицам и т. д. возобновить участие в соревнованиях FEI в нейтральном статусе, и форму декларации.