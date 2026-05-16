Самая возрастная российская участница Олимпиад получила нейтральный статус

Меркулова, родившаяся в ноябре 1964 года, впервые приняла участие в олимпийском турнире по конному спорту, когда Игры проходили в Бразилии. В Рио-де-Жанейро она выступала, когда ей был 51 год. Второй Олимпиадой для нее стали Игры в Токио 2021 года, на которые она приехала в возрасте 56 лет. В Японии Меркулова заняла 31-е место в личном первенстве и 12-е — в составе команды Олимпийского комитета России.