Алишер Усманов стал кандидатом на пост президента Международной федерации фехтования

25 октября германский вещатель Westdeutscher Rundfunk (WDR), опубликовавший в эфире телеканала ARD и на своем сайте репортаж о якобы создании Усмановым системы коррупции в международном фехтовании, признал эти сведения недостоверными. Ранее германская общественная телерадиокомпания ARD опубликовала две статьи и видеорепортаж о фехтовании на Олимпийских играх в Париже в своей телепрограмме Sportschau и в принадлежащем ARD интернет-издании WDR. В них журналист Хайо Зеппельт обвинил Усманова в создании системы «подкупа судей на международном уровне» в этом виде спорта.