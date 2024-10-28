Алишер Усманов стал кандидатом на пост президента Международной федерации фехтования

Вторым кандидатом является швед Отто Дракенберг. Усманов руководил FIE с 2008 года. 1 марта 2022 года он добровольно принял решение приостановить полномочия президента организации.
Выборы главы FIE состоятся 30 ноября на конгрессе организации в Ташкенте. Временным президентом федерации является представитель Греции Эммануэль Кациадакис. Кандидатуру Усманова выдвинули или поддержали национальные федерации 103 стран. Кандидатуру Дракенберга выдвинула Федерация фехтования Швеции.
25 октября германский вещатель Westdeutscher Rundfunk (WDR), опубликовавший в эфире телеканала ARD и на своем сайте репортаж о якобы создании Усмановым системы коррупции в международном фехтовании, признал эти сведения недостоверными. Ранее германская общественная телерадиокомпания ARD опубликовала две статьи и видеорепортаж о фехтовании на Олимпийских играх в Париже в своей телепрограмме Sportschau и в принадлежащем ARD интернет-издании WDR. В них журналист Хайо Зеппельт обвинил Усманова в создании системы «подкупа судей на международном уровне» в этом виде спорта.
Усманову 71 год. С 2001 по 2009 год он был президентом Федерации фехтования России, с 2005 по 2009 год являлся главой Европейской федерации фехтования.