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Белоруска Феклистова победила на этапе Кубка мира по фехтованию на колясках в Италии

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Кристина Феклистова одержала победу на втором этапе Кубка мира по фехтованию на колясках, который проходит в итальянской Пизе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: НОК Беларуси

В первый день соревнований женщины разыграли медали в фехтовании на шпагах в категории «В» (среди атлетов с травмами грудного отдела позвоночника). На групповом этапе Феклистова одержала три победы в четырех боях, в ⅛ финала выбила из борьбы соотечественницу Александру Ильминскую, в четвертьфинале была сильнее итальянки Алессии Бьяджини, в полуфинале справилась с голландкой Ирис Тенкинк, а в финале нанесла поражение россиянке Виктории Бойковой со счетом 15:6.

Всего участие в турнире шпажисток приняли 22 спортсменки, в том числе четыре белоруски. Алеся Мокрицкая завершила выступления на стадии одной восьмой финала, а Анастасия Костючкова уступила в первом раунде плей-офф. На февральском этапе Кубка мира в Бразилии лучшей в фехтовании на шпагах также была Кристина Феклистова, всего в Сан-Паулу наши спортсмены завоевали шесть наград (1−2−3). Соревнования в Пизе завершатся 16 марта.