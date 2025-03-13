Белоруска Феклистова победила на этапе Кубка мира по фехтованию на колясках в Италии

Всего участие в турнире шпажисток приняли 22 спортсменки, в том числе четыре белоруски. Алеся Мокрицкая завершила выступления на стадии одной восьмой финала, а Анастасия Костючкова уступила в первом раунде плей-офф. На февральском этапе Кубка мира в Бразилии лучшей в фехтовании на шпагах также была Кристина Феклистова, всего в Сан-Паулу наши спортсмены завоевали шесть наград (1−2−3). Соревнования в Пизе завершатся 16 марта.