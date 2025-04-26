Рапиристка Бикбулатова стала чемпионкой России по фехтованию

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Рапиристка Адэлина Бикбулатова стала победительницей чемпионата России, который проходит в Уфе.
В финале Бикбулатова одержала победу над Полиной Козаевой со счетом 15:3. Бронзовыми призерами стали Виталина Анащенкова и Марта Мартьянова.
В 2023 году конгресс Международной федерации фехтования (FIE) допустил российских и белорусских фехтовальщиков к международным стартам в нейтральном статусе. В марте 2025 года организация разрешила российским юниорам участвовать в командных соревнованиях под флагом FIE. Взрослые спортсмены могут участвовать только в личных соревнованиях.