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Рапиристка Бикбулатова стала чемпионкой России по фехтованию

Рапиристка Бикбулатова завоевала золото чемпионата России в Уфе.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Рапиристка Адэлина Бикбулатова стала победительницей чемпионата России, который проходит в Уфе.

В финале Бикбулатова одержала победу над Полиной Козаевой со счетом 15:3. Бронзовыми призерами стали Виталина Анащенкова и Марта Мартьянова.

В 2023 году конгресс Международной федерации фехтования (FIE) допустил российских и белорусских фехтовальщиков к международным стартам в нейтральном статусе. В марте 2025 года организация разрешила российским юниорам участвовать в командных соревнованиях под флагом FIE. Взрослые спортсмены могут участвовать только в личных соревнованиях.