Рапиристка Бикбулатова стала чемпионкой России по фехтованию

В 2023 году конгресс Международной федерации фехтования (FIE) допустил российских и белорусских фехтовальщиков к международным стартам в нейтральном статусе. В марте 2025 года организация разрешила российским юниорам участвовать в командных соревнованиях под флагом FIE. Взрослые спортсмены могут участвовать только в личных соревнованиях.