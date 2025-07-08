Украинка Харлан не выступит на чемпионате мира с участием российских фехтовальщиков

В июле 2023 года Харлан дисквалифицировали на чемпионате мира, несмотря на победу над россиянкой Анной Смирновой на стадии 1/32 финала. После завершения поединка российская спортсменка подошла к Харлан, чтобы пожать руку, однако представительница Украины в ответ направила саблю в ее сторону. Через несколько секунд Харлан развернулась и покинула спортивную площадку. После этого Смирнова обратилась к судьям и подала протест на нарушение регламента, который был отклонен. В 1/16 финала Харлан должна была сразиться с Йоаной Илиевой из Болгарии, однако украинка так и не вышла на соревновательную дорожку. Илиева без борьбы прошла в следующий раунд.