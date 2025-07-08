Украинка Харлан не выступит на чемпионате мира с участием российских фехтовальщиков

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка украинка Ольга Харлан не вошла в состав участников чемпионата мира по фехтованию. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации фехтования (FIE).
Ранее ТАСС сообщал, что на чемпионат мира заявлен ряд российских спортсменов, среди которых обладательницы двух золотых медалей Олимпийских игр Софья Великая и Яна Егорян. Для них этот международный турнир может стать первым с момента отстранения россиян в 2022 году. Также российские спортсмены должны выступить в командных турнирах.
В июле 2023 года Харлан дисквалифицировали на чемпионате мира, несмотря на победу над россиянкой Анной Смирновой на стадии 1/32 финала. После завершения поединка российская спортсменка подошла к Харлан, чтобы пожать руку, однако представительница Украины в ответ направила саблю в ее сторону. Через несколько секунд Харлан развернулась и покинула спортивную площадку. После этого Смирнова обратилась к судьям и подала протест на нарушение регламента, который был отклонен. В 1/16 финала Харлан должна была сразиться с Йоаной Илиевой из Болгарии, однако украинка так и не вышла на соревновательную дорожку. Илиева без борьбы прошла в следующий раунд.
Чемпионат мира по фехтованию пройдет с 22 по 30 июля в Тбилиси.