Украинская саблистка отказалась от фото с россиянкой Егорян на чемпионате мира

Инцидент произошел на церемонии награждения. После того, как чемпионке мира Егорян, а также занявшим вторые и третьи места польке Зузанне Цесляр, Комащук и китаянке Пань Цимяо вручили награды, украинка ушла с пьедестала. Остальные саблистки сделали общий снимок.