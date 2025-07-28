«Это Яна». Саблистка Егорян взяла золото чемпионата мира после паузы в шесть лет

Как бы трехкратная чемпионка мира ни любила фехтование, она никогда не зацикливалась на спорте, подчеркивая — она благодарна фехтованию, но у нее есть и личная жизнь, семья, и увлечения. «Молодость одна, нужно ею наслаждаться», — говорила Яна. Более того — Егорян не самый ярый приверженец строгого режима. Она не раз честно признавалась, что может и поесть в три часа ночи, и отправиться в караоке после тяжелого дня. Но ее день всегда расписан по минутам — ее хватает и на спорт, и на семью, и на друзей, и на увлечения.