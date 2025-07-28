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Путин поздравил победительницу чемпионата мира по фехтованию

Президент отметил талант и трудолюбие Яны Егорян.

Источник: Reuters

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил победительницу чемпионата мира по фехтованию 2025 года в Тбилиси Яну Егорян, отметив ее «талант и потрясающее трудолюбие».

«Эта блистательная победа — заслуженная награда за ваш талант, потрясающее трудолюбие, веру в себя и свои силы, и конечно свидетельство высокого авторитета отечественной школы фехтования», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент пожелал спортсменке крепкого здоровья, успехов и всего наилучшего.

Российская саблистка Яна Егорян завоевала золотую медаль чемпионата мира по фехтованию, который проходит в Тбилиси. Спортсменка в третий раз выиграла чемпионат мира и шесть раз становилась чемпионкой Европы. В последний раз Егорян выступала на чемпионате мира в 2019 году, где завоевала золотую медаль в командной сабле. В личном турнире на чемпионате мира спортсменка победила впервые.