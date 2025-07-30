«Надеюсь, меня не будут сильно ругать». Как россияне вернулись на ЧМ по фехтованию

«Это мой первый чемпионат мира в карьере, и для меня это хороший результат, я очень рад. Дальше будет больше! Бои были трудные, два из них закончил в один укол. В какие-то моменты боролся сам с собой, в какие-то — хорошо фехтовал. А вот в финале фехтование расстроило… Постоянно чего-то не хватало, не мог попасть, какая-то ерунда получалась. Это большая победа, общая наша с моими тренерами. Надеюсь, они сильно рады за меня и не будут сильно ругать за финальный бой», — поделился Бородачёв.