Умер двукратный олимпийский чемпион по фехтованию на рапирах Юрий Сисикин

САРАТОВ, 11 ноя — РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по фехтованию на рапирах, член зала славы международной федерации фехтования Юрий Сисикин скончался в возрасте 88 лет, сообщила пресс-служба губернатора Саратовской области.
«Сегодня ушел из жизни заслуженный мастер спорта СССР по фехтованию на рапирах, олимпийский чемпион 1960 и 1964 годов в командных соревнованиях, двукратный серебряный призер Олимпийских игр, пятикратный чемпион мира, многократный чемпион СССР и РСФСР, обладатель кубков Европы и СССР, член зала славы международной федерации фехтования Юрий Федорович Сисикин», — сообщила пресс-служба в своем Telegram-канале.
«Юрий Федорович Сисикин — прославленный спортсмен, двукратный олимпийский чемпион, гордость саратовского спорта. Он был единственным саратовцем, награжденным золотой медалью “За выдающееся спортивное достижение”. Юрий Федорович принадлежал к числу удивительных людей, всю свою жизнь посвятивших спорту. Сборная СССР не проигрывала ни одной встречи, если на дорожку выходил Юрий Сисикин. После завершения спортивной карьеры он стал тренером и директором школы по фехтованию. Имел квалификацию “судья международной категории”, судил олимпийские игры и первенства мира. Он по праву был признан лучшим спортсменом Саратовской области ХХ века», — приводятся в сообщении слова губернатора Романа Бусаргина, который выразил соболезнования родным и близким именитого спортсмена.
Юрий Сисикин родился в 1937 году в Саратове. Окончил Саратовский государственный педагогический институт. Начал заниматься фехтованием в 1950 году. Серебряный призер Олимпийских игр 1960 года в личных соревнованиях и 1968 года — в командных. Многократный чемпион мира и СССР. Работал на Олимпийских играх 1980 и 1988 годов и 12 чемпионатах мира, сообщается на сайте Федерации фехтования России.