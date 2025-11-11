Умер двукратный олимпийский чемпион по фехтованию на рапирах Юрий Сисикин

«Юрий Федорович Сисикин — прославленный спортсмен, двукратный олимпийский чемпион, гордость саратовского спорта. Он был единственным саратовцем, награжденным золотой медалью “За выдающееся спортивное достижение”. Юрий Федорович принадлежал к числу удивительных людей, всю свою жизнь посвятивших спорту. Сборная СССР не проигрывала ни одной встречи, если на дорожку выходил Юрий Сисикин. После завершения спортивной карьеры он стал тренером и директором школы по фехтованию. Имел квалификацию “судья международной категории”, судил олимпийские игры и первенства мира. Он по праву был признан лучшим спортсменом Саратовской области ХХ века», — приводятся в сообщении слова губернатора Романа Бусаргина, который выразил соболезнования родным и близким именитого спортсмена.