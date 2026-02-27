Сборная России с флагом и гимном выиграла юниорский ЧЕ по фехтованию

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Сборная России стала победителем медального зачета юниорского чемпионата Европы (до 20 лет) по фехтованию, который прошел в Тбилиси.
В пятницу российские саблисты Ярослав Борисов, Павел Граудин, Кирам Яруллин и Иван Новиков победили в мужском командном турнире, оказавшись в финале сильнее сборной Италии (45:42).
По итогам чемпионата россияне завоевали три золотые, одну серебряную и четыре бронзовые награды. Помимо мужской сборной, золото завоевали саблистки Малена Кунашева, Александра Михайлова и Карина Таллада, которая также выиграла индивидуальный турнир. Серебро на счету Борисова, бронзовыми призерами стали Михайлова, шпажист Роман Селютин, рапирист Дмитрий Чащин, а также женская сборная России по фехтованию на рапире в составе Стефании Часовниковой, Ирины Зориной, Миланы Левчук и Нелли Куденцовой.
Международная федерация фехтования (FIE) в декабре 2025 года объявила о решении допустить российских и белорусских юниоров и кадетов до соревнований с национальной символикой.