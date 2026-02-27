Сборная России с флагом и гимном выиграла юниорский ЧЕ по фехтованию

По итогам чемпионата россияне завоевали три золотые, одну серебряную и четыре бронзовые награды. Помимо мужской сборной, золото завоевали саблистки Малена Кунашева, Александра Михайлова и Карина Таллада, которая также выиграла индивидуальный турнир. Серебро на счету Борисова, бронзовыми призерами стали Михайлова, шпажист Роман Селютин, рапирист Дмитрий Чащин, а также женская сборная России по фехтованию на рапире в составе Стефании Часовниковой, Ирины Зориной, Миланы Левчук и Нелли Куденцовой.