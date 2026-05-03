Егорян выиграла этап Кубка мира в Инчхоне

Саблистка Егорян выиграла этап Кубка мира по фехтованию в Инчхоне.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Двукратная олимпийская чемпионка саблистка Яна Егорян стала победительницей этапа Кубка мира по фехтованию в Инчхоне (Южная Корея).

В финале Егорян победила Майю Чемберлен из США со счетом 15:7. Бронзовыми призерами стали испанка Арасели Наварро и Йоана Илиева из Болгарии.

Двукратная чемпионка Олимпийских игр Софья Великая стала шестой.

Российские фехтовальщики могут выступать на турнирах Международной федерации фехтования (FIE) в нейтральном статусе как в индивидуальных дисциплинах, так и в командных соревнованиях, российские юниоры с декабря могут выступать без ограничений.