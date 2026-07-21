Двукратная олимпийская чемпионка София Позднякова родила дочь

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях София Позднякова родила дочь. Об этом сообщила пресс-служба Федерации фехтовании России.
«Желаем родителям и малышке крепчайшего здоровья, безграничного счастья, семейного благополучия, любви и взаимопонимания!» — говорится в сообщении.
Спортсменка с 2023 года состоит в браке с пятикратным призером чемпионатов мира по скалолазанию Станиславом Кокориным. Это первый ребенок в их семье.
Поздняковой 29 лет, на Играх в Токио она победила в личном и командном турнирах. Также саблистка является двукратной чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы.
Позднякова — дочь четырехкратного олимпийского чемпиона по фехтованию на саблях и бывшего президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова.