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Двукратная олимпийская чемпионка София Позднякова родила дочь

Титулованная саблистка и дочь бывшего главы Олимпийского комитета России замужем за призером ЧМ по скалолазанию Станиславом Кокориным.

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях София Позднякова родила дочь. Об этом сообщила пресс-служба Федерации фехтовании России.

«Желаем родителям и малышке крепчайшего здоровья, безграничного счастья, семейного благополучия, любви и взаимопонимания!» — говорится в сообщении.

Спортсменка с 2023 года состоит в браке с пятикратным призером чемпионатов мира по скалолазанию Станиславом Кокориным. Это первый ребенок в их семье.

Поздняковой 29 лет, на Играх в Токио она победила в личном и командном турнирах. Также саблистка является двукратной чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы.

Позднякова — дочь четырехкратного олимпийского чемпиона по фехтованию на саблях и бывшего президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова.