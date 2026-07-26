Егорян не смогла защитить титул чемпионки мира по фехтованию

Россиянка Алина Михайлова дошла до четвертьфинала, где проиграла венгерке Шугар Катинке Баттай (11:15). Александра Михайлова завершила турнир в 1/32 финала после поражения от представительницы Сингапура Жюльет Цзе Мин Хен (14:15), а Ольга Никитина уступила Апити (12:15) на той же стадии.