Егорян не смогла защитить титул чемпионки мира по фехтованию

Егорян не смогла повторить прошлогодний результат, когда она выиграла личный турнир саблисток на чемпионате мира в Тбилиси.
Россиянка Алина Михайлова дошла до четвертьфинала, где проиграла венгерке Шугар Катинке Баттай (11:15). Александра Михайлова завершила турнир в 1/32 финала после поражения от представительницы Сингапура Жюльет Цзе Мин Хен (14:15), а Ольга Никитина уступила Апити (12:15) на той же стадии.
Без медалей остались и российские шпажисты в личном турнире. Дмитрий Швелидзе проиграл в четвертьфинале швейцарцу Лукасу Малькотти (11:12), Дмитрий Гусев в 1/16 финала проиграл японцу Коки Кано (6:15). Кирилл Онищук и Георгий Бруев завершили выступление на более ранних стадиях.
Российские фехтовальщики участвуют в чемпионате мира с национальной символикой и гимном.