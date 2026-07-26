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Егорян не смогла защитить титул чемпионки мира по фехтованию

Российская саблистка Яна Егорян завершила выступление на чемпионате мира по фехтованию в Гонконге на стадии 1/16 финала. Двукратная олимпийская чемпионка уступила представительнице Франции Манон Апити со счетом 12:15.

Источник: Рейтинг Букмекеров

Егорян не смогла повторить прошлогодний результат, когда она выиграла личный турнир саблисток на чемпионате мира в Тбилиси.

Россиянка Алина Михайлова дошла до четвертьфинала, где проиграла венгерке Шугар Катинке Баттай (11:15). Александра Михайлова завершила турнир в 1/32 финала после поражения от представительницы Сингапура Жюльет Цзе Мин Хен (14:15), а Ольга Никитина уступила Апити (12:15) на той же стадии.

Без медалей остались и российские шпажисты в личном турнире. Дмитрий Швелидзе проиграл в четвертьфинале швейцарцу Лукасу Малькотти (11:12), Дмитрий Гусев в 1/16 финала проиграл японцу Коки Кано (6:15). Кирилл Онищук и Георгий Бруев завершили выступление на более ранних стадиях.

Российские фехтовальщики участвуют в чемпионате мира с национальной символикой и гимном.