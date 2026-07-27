Российский саблист снялся с ⅛ финала чемпионата мира из-за травмы

Россиянин получил травму ноги во время поединка 1/16 финала против японца Хаято Цубо. Несмотря на повреждение, Ибрагимов продолжил выступление и одержал победу. В ⅛ финала представитель России должен был встретиться с венгерским фехтовальщиком Ароном Силадьи.