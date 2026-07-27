Российский саблист снялся с ⅛ финала чемпионата мира из-за травмы

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Российский саблист Камиль Ибрагимов снялся с ⅛ финала мирового первенства по фехтованию в Гонконге, сообщается на протоколе соревнований.
Россиянин получил травму ноги во время поединка 1/16 финала против японца Хаято Цубо. Несмотря на повреждение, Ибрагимов продолжил выступление и одержал победу. В ⅛ финала представитель России должен был встретиться с венгерским фехтовальщиком Ароном Силадьи.
Ибрагимову 32 года, он является двукратным чемпионом мира (2013, 2016).
Международная федерация фехтования (FIE) 2 июня объявила о допуске российских спортсменов до участия в соревнованиях с национальной символикой. Фехтовальщики выступают на чемпионате мира в Гонконге без ограничений.