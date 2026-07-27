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Российский саблист вышел в финал чемпионата мира в Гонконге

Саблист Граудынь вышел в финал чемпионата мира по фехтованию.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Российский саблист Павел Граудынь вышел в финал чемпионата мира по фехтованию, который проходит в Гонконге.

В полуфинале Граудынь нанес поражение румыну Раду Ницу со счетом 15:8 и гарантировал сборной России первую медаль чемпионата мира после возвращения национальной символики.

Граудыню 19 лет. Он также является бронзовым призером чемпионата Европы 2025 года в командных соревнованиях.

Международная федерация фехтования (FIE) 2 июня объявила о допуске российских спортсменов до участия в соревнованиях с национальной символикой. Фехтовальщики выступают на чемпионате мира в Гонконге без ограничений.