На чемпионате мира по фехтованию впервые с 2019 года прозвучал гимн России

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Национальный гимн впервые с 2019 года прозвучал на чемпионате мира по фехтованию в честь победы российского спортсмена.
В понедельник саблист Павел Граудынь победил олимпийского чемпиона 2024 года южнокорейца До Ген Дона со счетом 15:7 и принес сборной России первую медаль чемпионата мира после возвращения национальной символики. На церемонии награждения в честь его победы прозвучал гимн России.
Международная федерация фехтования (FIE) 2 июня объявила о допуске российских спортсменов до участия в соревнованиях с национальной символикой. Фехтовальщики выступают на чемпионате мира в Гонконге без ограничений впервые с ЧМ-2019.