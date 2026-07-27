На чемпионате мира по фехтованию впервые с 2019 года прозвучал гимн России

В понедельник саблист Павел Граудынь победил олимпийского чемпиона 2024 года южнокорейца До Ген Дона со счетом 15:7 и принес сборной России первую медаль чемпионата мира после возвращения национальной символики. На церемонии награждения в честь его победы прозвучал гимн России.