«Это было потрясающе». 19-летний фехтовальщик Граудынь принес России первое золото ЧМ-2026

В Гонконге (КНР) с 22 по 30 июля проходит чемпионат мира по фехтованию — главный старт сезона. Для россиян этот турнир знаменателен тем, что наши соотечественники после всех отстранений и санкций наконец выступают со своим флагом и гимном. В первые пять соревновательных дней нашим спортсменам никак не удавалось зацепиться за пьедестал. Но под занавес личных соревнований отечественных болельщиков сильно порадовал Павел Граудынь, завоевавший золото. В финале 19-летний саблист уверенно победил представителя Южной Кореи До Кен Дона со счетом 15:7.