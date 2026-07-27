«Это было потрясающе». 19-летний фехтовальщик Граудынь принес России первое золото ЧМ-2026

В Гонконге (КНР) с 22 по 30 июля проходит чемпионат мира по фехтованию — главный старт сезона. Для россиян этот турнир знаменателен тем, что наши соотечественники после всех отстранений и санкций наконец выступают со своим флагом и гимном. В первые пять соревновательных дней нашим спортсменам никак не удавалось зацепиться за пьедестал. Но под занавес личных соревнований отечественных болельщиков сильно порадовал Павел Граудынь, завоевавший золото. В финале 19-летний саблист уверенно победил представителя Южной Кореи До Кен Дона со счетом 15:7.
Путь к медали под флагом
Исполнительный комитет Международной федерации фехтования (FIE), следуя принципам Олимпийской хартии, разрешил российским и белорусским спортсменам выступать с национальной символикой со 2 июня нынешнего года. Но на чемпионате Европы, который проходил в том же месяце во Франции, использование нашего флага было отложено по просьбе организаторов. В результате первым турниром по фехтованию с 2019 года, где можно было услышать гимн России, стал нынешний чемпионат мира.
Серьезные медальные надежды в Гонконге возлагались на чемпионку мира Яну Егорян. Но звездная саблистка не смогла защитить личный титул, уступив француженке Манон Апити в 1/16 финала (12:15). Зато на авансцену вышел 19-летний Павел Граудынь. Самым сложным во всей сетке для него стал поединок на стадии ⅛ финала, где он в упорной борьбе выбил француза Себастьяна Патриса (15:12). А на следующей стадии молодой спортсмен обеспечил нашей стране медаль, одолев Фареса Фержани из Туниса (15:9). После этого Павлу была гарантирована как минимум бронза. Но россиянин настраивался на максимальный результат.
В полуфинале Граудынь расправился с румынским спортсменом Раду Ницу (15:8) и стал готовиться к решающему поединку с До Кен Доном из Южной Кореи. Правда, начался финал очень нервно. Россиянин позволил сопернику повести в счете и получил предупреждение. Но тут же наш молодой соотечественник собрался и выдал серию из семи результативных действий подряд, а на перерыв ушел с комфортным преимуществом (8:2).
Но До Кен Дон тоже не собирался сдаваться. В какой-то момент кореец сократил отставание до четырех очков, а россиянин получил второе предупреждение, и его оппоненту добавили еще один балл. «Никуда не торопись, все хорошо», — слышалось в этот момент от группы поддержки Павла. Россиянин совет принял и стал фехтовать гораздо увереннее, завершив турнир победой (15:7) и первой золотой медалью ЧМ под флагом России за семь лет.
«Очень хороший день»
«Спасибо, это было потрясающе. Ожидал ли я чего-то подобного? Возможно, чуть-чуть. Но это очень хороший день», — заявил Граудынь в интервью на площадке через несколько секунд после победы. На вопрос, как же он будет отмечать награду высшей пробы, Павел просто ответил: «Собираюсь пойти в номер и лечь спать». Впрочем, чемпион может праздновать свой триумф так, как посчитает нужным.
Павел — представитель спортивной семьи, правда, практически все его ближайшие родственники профессионально занимаются бегом. Его отец Владимир Граудынь — советский легкоатлет, участник Олимпиады-1988 (бег на 800 м), мать Юлия Граудынь (Филиппова) — призер чемпионатов мира и Европы (бег на 100 м с барьерами), сестра Полина — легкоатлетка, призер чемпионата России в барьерном беге. А вот Павел последние восемь лет упорно занимается фехтованием. Его тренер — Екатерина Коптилая. Также юному спортсмену помогает выдающийся российский саблист, многократный чемпион мира Алексей Якименко.
Сразу после частичного снятия санкций с россиян Граудынь начал пополнять свою коллекцию международных наград. В 2024-м он завоевал серебро юниорского чемпионата мира, в 2025-м — личное золото юниорского чемпионата Европы и бронзу взрослого чемпионата Европы в командной сабле, а также победил на турнире «Московская сабля» (2026). Теперь молодой фехтовальщик завоевал главный на данный момент титул в карьере, который стал историческим для всей нашей команды. Павел — первый с 2015 года представитель России, ставший чемпионом мира в личном турнире мужчин-саблистов.