Дегтярев поздравил 19-летнего Граудыня с золотом на ЧМ по фехтованию: «Закономерный результат»

В финале 19-летний Граудынь победил представителя Южной Кореи До Кен Дона со счетом 15:7.
"Поздравляю Павла Граудыня с победой на чемпионате мира по фехтованию в Гонконге! В финале соревнований по сабле он уверенно победил соперника из Республики Корея и принес сборной России первое золото мирового первенства после возвращения наших гимна и флага.
Это закономерный результат для спортсмена, который ранее становился серебряным призером первенства мира, а также бронзовым призером чемпионата Европы.
Отдельно отмечу, что Международная федерация фехтования (FIE) одной из первых среди международных спортивных федераций полностью сняла ограничения с российских спортсменов", — написал Дегтярев в своем телеграм-канале.