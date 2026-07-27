Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дегтярев поздравил 19-летнего Граудыня с золотом на ЧМ по фехтованию: «Закономерный результат»

Министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев поздравил российского саблиста Павла Граудыня с победой на чемпионате мира по фехтованию в Гонконге.

Источник: Reuters

В финале 19-летний Граудынь победил представителя Южной Кореи До Кен Дона со счетом 15:7.

"Поздравляю Павла Граудыня с победой на чемпионате мира по фехтованию в Гонконге! В финале соревнований по сабле он уверенно победил соперника из Республики Корея и принес сборной России первое золото мирового первенства после возвращения наших гимна и флага.

Это закономерный результат для спортсмена, который ранее становился серебряным призером первенства мира, а также бронзовым призером чемпионата Европы.

Отдельно отмечу, что Международная федерация фехтования (FIE) одной из первых среди международных спортивных федераций полностью сняла ограничения с российских спортсменов", — написал Дегтярев в своем телеграм-канале.