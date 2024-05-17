Ермакова о проблеме РПП в спорте: «Один из партнеров говорил: “Вместо тебя придет другая девочка, попьет фуросемид, вес сгонит — и на лед”

Ксения Ермакова: «Я работала с психологом по теме РПП. Один из партнеров говорил: “Ну, а что поделать? Придет другая девочка, попьет фуросемид, вес сгонит — и на лед” | Источник: Sports.Ru

Однажды девочка 50 граммов набрала, это абсолютно естественные колебания веса, тут можно просто понервничать, поплакал вечером, гормоны выделятся, и вода в организме задержится — а все, бегай 2 часа вокруг льда, пока не сбросишь.

— И все на это смотрят, подсмеиваются…

— Ну да. Вся группа уже на льду, отрабатывают программы, смотрят на тебя… Конечно, после этого ты уже не можешь себя адекватно оценивать. Ты ничего не меняешь в питании, у тебя абсолютно нормальный рацион, даже с приличным дефицитом калорий, но ты просто из-за пубертатного периода прибавляешь в весе, и тебя за это наказывают.

Я и с психологом работала по теме расстройства пищевого поведения (РПП). У нас в фигурном катании по факту нет такого понятия — пубертат. Поэтому очень уважаю штаб Алексея Николаевича Мишина, который дал Лизе Туктамышевой переждать этот период, свыкнуться с новым телом, и она смогла вернуться.

— Что значит «пубертата нет»?

— Никто не может к тебе подойти и сказать: «Да, у тебя сейчас сложный период, но мы сейчас поменяем немного тренировки, поговорим с тобой, переживем». Это к вопросу про конвейер. Девочек тут же могут сменить, стоит им по объективным причинам временно чуть-чуть сдать позиции.

Тут хоть умри на тренировках, но на самом деле надо спокойно делать все от тебя зависящее, набраться терпения и работать над своей головой вместе с психологом и тренером, чтобы ментально можно было переждать и спокойно перестроиться.

— Ну тут вы правы, у нас не ждут.

— Именно. Быстро теряется интерес. Не цепляются за девочек, потому что за спинами еще целая толпа стоит. Со спортивной точки зрения это, наверное, правильно. Но что делать тем, кого вот так отбраковали? Как это перенести?

Мне один из партнеров на этот счет говорил: «Ну, а что поделать? Вместо тебя придет другая девочка, которая фуросемид, другие диуретики и слабительные попьет, вес быстренько сгонит — и на лед». Я думаю: «И ты так спокойно говоришь про такие ужасы?».

— Это и в Москве происходит? На высоком уровне тоже?

— У нас не принято говорить, что ради своей мечты девочки могут пичкать себя таблетками или безумно сильно себя ограничивать в еде. Но это правда, это не только мои слова — о питании и Настя Скопцова говорила. Когда тебе говорят, что из-за лишних 50 граммов ты будешь носиться вокруг арены до потери сознания — это очень болезненно, унизительно даже.

Меня в тот период очень поддерживали близкие. Говорили, что мир не рухнет из-за этого веса, что все придет в норму чуть позже, нужно время. Но мне очень не хватало этой поддержки от тренера, партнера, — сказала Ермакова в интервью Владиславу Жукову.