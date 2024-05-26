Туктамышева об отдыхе в Португалии: «Покорило невероятное смешение архитектурных стилей и яркие краски зданий»

Туктамышева об отдыхе в Португалии: «Покорило невероятное смешение архитектурный стилей и яркие краски зданий» | Источник: Sports.Ru

"Я вернулась в наконец-то солнечный и теплый Петербург и готова рассказать про впечатления о Португалии, где мне очень понравилось! Если вы ни разу там не были, то очень рекомендую пройтись по этому списку. Места, вкусы и впечатления, которые покорили сердечко.

1. Мыс Рока. Это самая западная точка Евразии, очень эпичное место, место, где кончается земля. Невероятные ощущения просто стоять, смотреть вдаль и понимать, что перед тобой почти четыре тысячи километров Атлантического океана…

2. Азулежу. Многие дома в Португалии облицованы азулежу — португальские изразцы, а по-простому — плитка. Это яркие керамические квадраты, раскрашенные разными орнаментами. Самые старые образцы в Португалии находятся в Королевском дворце в Синтре, им более 600 лет! Ну, а мы побывали на мастер-классе по росписи — классно провели время и, конечно, оставили себе получившиеся плиточки на память. Очень креативный и запоминающийся процесс. Создали своими руками прекрасный сувенир на память.

3. Дворец Пена — одно из самых романтических мест в Европе и бывшая летняя резиденция Королей. Находится на высокой скале откуда открывается живописный вид на океан. Покорило невероятное смешение архитектурных стилей и яркие краски зданий.

4. Пещера Бенагил. Это нереальный по красоте пляж под скалистым сводом. Наверху пещеры есть естественное «окно» через которое попадают солнечные лучи и вся пещера переливается золотом. Зрелище фантастическое! Добраться до пещеры можно только на лодке и это целое веселое приключение!

5. Дегустации вина и портвейна. Португалия — родина моряков — славится своими креплеными винами: портвейном, мадерой, крепленые мускаты. Я вообще не особо люблю крепленые вина, но некоторые из них мне очень понравились! Обязательно попробуйте.