Костомаров поделился воспоминаниями о Заворотнюк

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Заворотнюк умерла в возрасте 53 лет после продолжительной болезни. Прощание с актрисой прошло в субботу.

«Она была ярким, светлым, искрометным человеком. Мы знали друг друга, много пересекались на льду. Анастасия была ведущей, сама пробовала кататься. Глубочайшие соболезнования [мужу актрисы] Петру Чернышеву, родным и близким. На их плечи выпала непростая доля, так долго бороться с этой болезнью было чрезвычайно тяжело. Земля ей пухом, мне кажется, сейчас ей стало гораздо легче», — сказал Костомаров.

Заворотнюк окончила Школу-студию МХАТ (курс Авангарда Леонтьева) и сразу после выпуска стала работать в Театре-студии под руководством Олега Табакова, где сыграла в порядка 30 спектаклях. В 1991 году актриса дебютировала в кино, исполнив главную женскую роль в фильме Тамары Павлюченко «Машенька» по роману Владимира Набокова.

Известность ей принесла роль няни Виктории Прутковской в комедийном сериале «Моя прекрасная няня». Среди фильмов с ее участием — «Код апокалипсиса», «Мамы» и «Мамы — 3», «Дом на краю», «Артефакт», сериалы «Проклятие спящих», «Провокатор» и другие проекты. Она также выступала в роли телеведущей в проекте «Хорошие песни» на канале СТС, вела программы «Кухня для чайников», «Танцы со звездами», «Танцы на льду» и другие.