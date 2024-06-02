Российские фигуристы не вошли в рейтинг Международного союза конькобежцев

У женщин первое место занимает японка Каори Сакамото, второе — американка Изабо Левито, третье — бельгийка Луна Хендрикс. У мужчин первым в рейтинге идет представитель США Илья Малинин, на втором месте располагается француз Адам Сяо Хим Фа, на третьем — японец Као Миура.

В рейтинге у спортивных пар первое место занимают итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии. В танцах на льду лидерами являются британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон.

1 марта 2022 года ISU отстранил российских фигуристов от международных соревнований из-за ситуации на Украине.