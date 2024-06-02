20:52 (мск), источник: ТАСС

Российские фигуристы не вошли в рейтинг Международного союза конькобежцев

ТАСС, 2 июня. Российские фигуристы не включены в рейтинг Международного союза конькобежцев (ISU), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

Источник: Reuters

У женщин первое место занимает японка Каори Сакамото, второе — американка Изабо Левито, третье — бельгийка Луна Хендрикс. У мужчин первым в рейтинге идет представитель США Илья Малинин, на втором месте располагается француз Адам Сяо Хим Фа, на третьем — японец Као Миура.

В рейтинге у спортивных пар первое место занимают итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии. В танцах на льду лидерами являются британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон.

1 марта 2022 года ISU отстранил российских фигуристов от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

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