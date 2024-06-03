Медведева описала свои отношения с Тутберидзе
Двукратная чемпионка мира, серебряная призерка Олимпиады по фигурному катанию Евгения Медведева описала отношения со своим бывшим тренером Этери Тутберидзе. Ее слова приводит РИА Новости.
Двукратная чемпионка мира, серебряная призерка Олимпиады по фигурному катанию Евгения Медведева описала отношения со своим бывшим тренером Этери Тутберидзе. Ее слова приводит РИА Новости.
Экс-спортсменка назвала их рабочими. «Шоу сейчас очень много, и нам не общаться варианта нет, потому что это все-таки такой фигурнокатательный социум, который мы называем “фигурнокатательная семья”. Мы друг от друга никуда, мы друг друга поддерживаем, и все у нас хорошо», — рассказала россиянка.
В декабре прошлого года Медведева упрекнула Тутберидзе во лжи. Специалист заявляла, что Медведева «рыдала от счастья» после серебра на Олимпийских играх-2018. «Ну, какое счастье, какая радость? Какая к черту радость?!» — отметила россиянка.
С 2018 по 2020 год Медведева тренировалась под руководством тренера Брайана Орсера в Канаде. В сентябре 2020 года спортсменка объявила о возвращении к Этери Тутберидзе, с которой занималась ранее. В 2021-м она завершила карьеру.