Писеев о желании Загитовой попробовать себя в тренерстве: «Почему нет, все-таки она прошла хорошую спортивную школу у Тутберидзе» | Источник: Sports.Ru

"А почему нет, все-таки она прошла хорошую спортивную школу у Тутберидзе. Все зависит от нее, от того, насколько она серьезно к этому относится.

Одно дело — со стороны наблюдать, другое — на себе прочувствовать. Опыт и техника у нее есть, но, чтобы стать по-настоящему хорошим тренером, необходимы искреннее желание им стать, плюс любовь к детям — только в сочетании с ними можно добиться успеха на тренерском поприще.