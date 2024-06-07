Писеев о желании Загитовой попробовать себя в тренерстве: «Почему нет, все-таки она прошла хорошую спортивную школу у Тутберидзе»
В 2025 году в Казани планируется открытие школы фигурного катания имени Загитовой.
В 2025 году в Казани планируется открытие школы фигурного катания имени Загитовой.
"А почему нет, все-таки она прошла хорошую спортивную школу у Тутберидзе. Все зависит от нее, от того, насколько она серьезно к этому относится.
Одно дело — со стороны наблюдать, другое — на себе прочувствовать. Опыт и техника у нее есть, но, чтобы стать по-настоящему хорошим тренером, необходимы искреннее желание им стать, плюс любовь к детям — только в сочетании с ними можно добиться успеха на тренерском поприще.
Успеха я Алине искренне желаю, она молодец. Не так много больших спортсменов у нас после окончания карьеры идут на тренерскую работу", — сказал почетный президент ФФКР.