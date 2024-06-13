Навка о своем шоу в Сочи: «Роль Людмилы будут по очереди исполнять Синицина, Валиева, Загитова и Тарасова»

«В этом году весь мир отмечает 225-летие со дня рождения А. С. Пушкина, поэтому мы с Сочи Парком решили представить в этом году наше потрясающее шоу “Руслан и Людмила”, созданное по мотивам поэмы великого русского писателя и поэта, вдохновленной древнерусскими былинами. Эта ледовая сказка стала нашим первым шоу в 2017 году, ее любят наши зрители по всей России.

Кроме того, у нас в этом году есть новости для поклонников фигурного катания — роль Людмилы будут по очереди исполнять наши звезды фигурного катания — Виктория Синицина, Камила Валиева, Алина Загитова и Евгения Тарасова! Каждая из них добавляет героине свои черты характера, свою энергию и грацию! Каждый раз — на лед будет выходить новая Людмила.