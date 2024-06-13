Загитова об участии в премии «Муз-ТВ»: «У меня будет новый образ, который 100% будет обсуждаться» | Источник: Sports.Ru

«Сейчас я готовлюсь на съемочку, а завтра вам советую смотреть премию “Муз-ТВ”.

Во-первых, потому что у меня будет новый образ, который 100% будет обсуждаться.