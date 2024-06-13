Загитова об участии в премии «Муз-ТВ»: «У меня будет новый образ, который 100% будет обсуждаться»
Церемония пройдет 14 июня в Москве на «ЦСКА-Арене».
Церемония пройдет 14 июня в Москве на «ЦСКА-Арене».
«Сейчас я готовлюсь на съемочку, а завтра вам советую смотреть премию “Муз-ТВ”.
Во-первых, потому что у меня будет новый образ, который 100% будет обсуждаться.
А второе — я готовлю для вас сюрприз, поэтому обязательно к просмотру", — сказала олимпийская чемпионка Загитова в видео для телеграм-канала.