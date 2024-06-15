Видео: Трусова показала, как учится кататься на сёрфинге

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241643&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На видео фигуристка вместе с инструкторами учится покорять волны, но пока делает это в специальном зале, а не на открытой воде.

Напомним, последнее официальное соревнование для Александры — один из этапов российской серии Гран-при сезона-2022/2023. С тех пор фигуристка не выступала на соревнованиях, а только участвовала в нескольких ледовых шоу. К примеру, она является главным действующим лицом в шоу у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, а также у бывшего наставника Этери Тутберидзе.