15 июня, источник: Чемпионат.com

Видео: Трусова показала, как учится кататься на сёрфинге

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в Пекине, призёр чемпионатов мира и Европы, чемпионка России Александра Трусова показала, как осваивает сёрфинг на вейке.

Во время загрузки произошла ошибка.

На видео фигуристка вместе с инструкторами учится покорять волны, но пока делает это в специальном зале, а не на открытой воде.

Напомним, последнее официальное соревнование для Александры — один из этапов российской серии Гран-при сезона-2022/2023. С тех пор фигуристка не выступала на соревнованиях, а только участвовала в нескольких ледовых шоу. К примеру, она является главным действующим лицом в шоу у двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, а также у бывшего наставника Этери Тутберидзе.

При этом Трусова официально не объявляла о завершении карьеры. Сейчас она учится в МГУ на факультете журналистики и продолжает тренировки.

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