«Отдам в лёгкую атлетику, будешь бегать как лошадь». Загитова — о запугиваниях мамы | Источник: Чемпионат.com

«Я сейчас пробую многие виды спорта, побегать тоже не прочь. Но у меня есть такая история — когда я маленькая не хотела заниматься фигурным катанием, мама меня пугала: отдам в лёгкую атлетику, будешь бегать как лошадь», — приводит слова Загитовой «РИА Новости Спорт».

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ю На фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).

Кроме того, Алина Загитова становилась чемпионкой мира (2019) и Европы (2018), победительницей финала Гран-при (2017), чемпионкой России (2018), серебряным призёром Олимпийских игр — 2018 в командных соревнованиях, серебряным медалистом чемпионата Европы (2019), финала Гран-при (2018) и чемпионата России 2017 года. В 2019 году она объявила о приостановке спортивной карьеры.