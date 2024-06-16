17:27 (мск), источник: Sports.Ru

Загитова — волонтерам Игр БРИКС: «Вы — нереальные молодцы. Каждый привносит в эти прекрасные соревнования свой вклад»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию является послом соревнований, которые проходят в Казани.

Загитова — волонтерам Игр БРИКС: «Вы — нереальные молодцы. Каждый привносит в эти прекрасные соревнования свой вклад» | Источник: Sports.Ru

«Я безумно рада вас сегодня здесь видеть. Вы — нереальные молодцы. Каждый привносит в эти прекрасные соревнования свой вклад. Большое уважение вам и тому, что вы делаете, низкий поклон вам за это», — сказала Загитова.

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