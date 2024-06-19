Алина Загитова: «Месяц назад я не могла представить, что мне готовит премия “Муз-ТВ”. Это было ярко и незабываемо!»
«Еще месяц назад я даже не могла представить, что мне готовит предстоящая премия “Муз-ТВ”.
«Еще месяц назад я даже не могла представить, что мне готовит предстоящая премия “Муз-ТВ”.
Хочу поблагодарить Люсю и всю команду за этот бесценный опыт! Ты невероятная! Талантливая, смелая и очень сильная.
Это было ярко и незабываемо!" — написала Загитова.
Загитова в номере Чеботиной на премии Муз-ТВ: тот случай, когда и правда эффектно.