09:42 (мск), источник: Sports.Ru

Алина Загитова: «Месяц назад я не могла представить, что мне готовит премия “Муз-ТВ”. Это было ярко и незабываемо!»

«Еще месяц назад я даже не могла представить, что мне готовит предстоящая премия “Муз-ТВ”.

Хочу поблагодарить Люсю и всю команду за этот бесценный опыт! Ты невероятная! Талантливая, смелая и очень сильная.

Это было ярко и незабываемо!" — написала Загитова.

Загитова в номере Чеботиной на премии Муз-ТВ: тот случай, когда и правда эффектно.

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