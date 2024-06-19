Елизавета Туктамышева: «На сборах в Кисловодске хочу понять для себя, могу ли связать дальнейшую жизнь с тренерством» | Источник: Sports.Ru

— Надо посмотреть, что я писала в анкете в первом или четвертом классе, может, там отгадка будет, ха-ха. Сейчас это скорее активность в медиа.

Но сейчас в Кисловодске на сборах с командой Алексея Николаевича [Мишина] я хочу сконцентрировать внимание на своих ощущениях и понять для себя, могу ли я связать свою дальнейшую жизнь с тренерством. Сразу ответ я вряд ли найду, но в будущем вижу себя в этом амплуа.

— То есть в Кисловодске ты уже скорее за бортиком?