Туктамышева о россиянах на Олимпиаде-2024: «Они смелые люди, которые идут за своей мечтой, хотят в этой жизни чего-то достичь» | Источник: Sports.Ru

— Раньше я была почти уверена, что к 2026-му до Олимпиады нас допустят в каком-то формате. Но сейчас… Я давно не следила за тем, что говорят люди из мира фигурного катания, у меня был перерыв на отдых. Но учитывая, что сейчас происходит с летними Играми, вряд ли что-то поменяется.

С другой стороны, надежда остается, и всегда надо ждать хорошее. Но отношусь к этому спокойнее. И я думаю, что уже готова к любым событиям и решениям. Нет уже каких-то резких эмоций от происходящего.

— Лиза Туктамышева согласилась бы на условия МОК, будучи спортсменкой?

— Я и ранее высказывалась, что если это никак не противоречит законам твоей страны, то при наличии возможности надо ехать. Если бы у меня была Олимпиада, на которую я все-таки могла поехать с четвертой попытки… То, конечно, я бы поехала. Хоть каким-то образом туда пробраться.

Вообще это все шутки, а тема серьезная. Век фигуриста и спортсмена — короткий. Я точно за то, чтобы ехать.

— Предателями, бомжами едущих в Париж не считаешь, как Винер и Вяльбе?